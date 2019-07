Todesrätsel um Friseur von LH Doskozil

Dem Mann konnte nicht mehr geholfen werden.

Bekannt wurde der 25-Jährige Friseur durch einen prominenten Kunden: Wie "Heute" berichtete, ließ sich Hans Peter Doskozil in dessen Geschäft in Neufeld an der Leitha vor Amtsantritt als Landeshauptmann das Haupt fassonieren.

Unklarer Fall

Die beiden kannten sich schon seit Jahren und waren per Du.

Auf Facebook trauern die Freunde des Friseurs. Es macht aber auch das Gerücht die Runde, Sinan P. hätte vor seinem Tod mit einer Frau gestritten. Ob er dann den Freitod wählte oder möglicherweise Opfer eines Verbrechens wurde, ist unklar.

Die burgenländische Polizei hielt sich gestern bedeckt: Man könne bis zum Abschluss der sofort angeordneten Obduktion nichts weiter zu dem Fall sagen. Sollte es sich um Suizid handeln, gäbe es keine Informationen.

