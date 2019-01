Videoblogger Martin Habacher ist tot

Der durch die Glasknochenkrankheit kleinwüchsige Blogger Martin Habacher ist am 20. Jänner 2019 verstorben. Auf seinem YouTube-Kanal, auf Facebook und auf Twitter vloggte der gebürtige Oberösterreicher als "Mabacher" über Nachrichten, Politik und Gesellschaft, berichtete aus dem Alltag von Menschen mit Behinderung und nahm zuletzt mit seinem Freund und Kollegen Martin Ladstätter auch die Medienlandschaft aufs Korn. Als Diskussionsgast in verschiedenen ORF-Sendungen wurde Habacher einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.

"Zeigen, was ist"

"Viele seiner Videos drehten sich um Barrierefreiheit und die spontanen Tests, die er regelmäßig durchführte. Es ging ihm dabei nie darum absolut perfekte Situationen zu finden sondern darum, zu zeigen was ist", so Ladstätter am Sonntag in einem Artikel und Nachruf. "Auch wenn ich gerade sehr traurig bin. Mir bleibt die Erinnerung an sehr viele schöne gemeinsame Momente, lustige Drehs, intensive fachliche Diskussionen und das gemeinsame Lachen."

Warum ich gerade sehr traurig bin.



Martin Habacher dreht nicht mehr – er fehlt mir jetzt schon!https://t.co/zIUhx5vYjd



Bitte verteilen!@mabacher — Martin Ladstätter (@ladstaetter) 20. Januar 2019



Als "sehr traurig" bezeichnete auch die SPÖ-Sprecherin für Menschen mit Behinderung, Birgit Sandler, das Ableben von Martin Habacher. "Sein Tod reißt eine große Lücke in das zivilgesellschaftliche Engagement und den gesellschaftspolitischen Protest für die Anliegen von Menschen mit Behinderung", so Sandler.

Wir sind bestürzt. @mabacher war uns seit vielen Jahren ein oft kritischer, aber immer konstruktiver Wegbegleiter. Unsere Gedanken sind bei seinen FreundInnen und seiner Familie. https://t.co/2rqGmPEp7j — Wiener Linien (@wienerlinien) 21. Januar 2019





Omg, was für ein Verlust, auf so vielen Ebenen. R.I.P., @mabacher, uff 😥

Und lieber @ladstaetter, dir Danke für diese schönen Worte. Ich weiß, für dich ist es noch viel schwerer. Du hast auch noch einen guten und nahen Freund verloren! ❤️ https://t.co/mijVnJKFw3 — Daniel Landau (@LandauDaniel) 20. Januar 2019

(cty)