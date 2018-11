Wetter: So warm wird es diese Woche

Am Sonntag setzt sich im weiteren Tagesverlauf an der Alpennordseite und im Osten bei lebhaft auffrischendem Südostwind zunehmend sonniges Wetter durch, ein paar kompaktere Wolkenfelder machen sich vor allem in den westlichen Landesteilen bemerkbar. Als zäh erweist sich der Nebel jedoch vor allem in den Becken im Süden, im Waldviertel und im westlichen Donauraum, hier bleibt es teils den ganzen Tag trüb. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 20 Grad.

Der Montag verläuft entlang und südlich des Alpenhauptkamms oft trüb durch Wolken, Nebel und Hochnebel, besonders in Osttirol und Oberkärnten fällt auch etwas Regen. An der Alpennordseite und im Osten ziehen zwar zeitweise ein paar Wolken durch, in Summe überwiegt nach Auflösung lokaler Nebelfelder tagsüber aber meist der Sonnenschein. In den Nordalpen weht kräftiger Föhn, im Norden und Osten kommt lebhafter Südostwind auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 Grad in Osttirol und 21 Grad im Walgau.

Am Dienstag lösen sich die Frühnebelfelder nördlich der Alpen, im Westen und im Südosten am Vormittag auf, etwas zäher hält sich der Hochnebel mitunter im Waldviertel. Anschließend scheint hier die Sonne, nur ein paar Schleierwolken ziehen durch. Von den Ötztaler Alpen über Oberkärnten bis ins Mürztal bleibt es hingegen trüb, im Südwesten fällt auch nach wie vor ein wenig Regen. Bei teils lebhaftem bis kräftigem Wind aus Süd bis Südost werden 10 bis 22 Grad erreicht.

Am Mittwoch ändert sich wenig. Während sich entlang und nördlich der Alpen sowie im östlichen Flachland unter Föhneinfluss das überwiegend freundliche Wetter fortsetzt, bleibt es am Alpenhauptkamm, in weiten Teilen Kärntens sowie im Großteil der Steiermark trüb durch Wolken und Nebel. Etwas Regen ist zudem in Osttirol und Kärnten mit dabei. Es bleibt viel zu mild für die Jahreszeit mit Nachmittagswerten von 9 bis 20 Grad.

(Red)