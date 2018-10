Regen-Alarm in den Hochwasser-Gebieten

Am Donnerstag setzt am Vormittag am Tiroler Alpenhauptkamm, in Osttirol und Kärnten Regen ein, der vor allem am Nachmittag auch wieder kräftig ausfällt. In der Nacht auf Freitag klingt der Regen dann wieder ab. Nach einer Pause setzt Freitagnachmittag im Süden nochmals Regen ein, der fällt aber nicht mehr kräftig oder ergiebig aus und endet am Samstagmorgen.

Wo genau fällt wie viel Regen?

Gerade in den betroffenen Regionen, im südlichen Osttirol, im Lesachtal und Gailtal fällt mit rund 50 l/m² am Donnerstag wieder am meisten Regen. Die Regenmengen werden nicht ausreichen, um nochmals ein größeres Hochwasser zu verursachen, aufgrund der nassen Vorgeschichte sind aber hier lokal wieder Vermurungen und Straßensperren möglich!

Wie wird das Wochenende?

Das Wochenende verläuft trocken und sehr mild auf den Bergen. In den Niederungen hält sich teils hartnäckig der Hochnebel. die Temperaturen liegen je nach Nebel und Sonne zwischen 12 und 21 Grad.

Warum regnet es eigentlich immer so stark?

Der Herbst und da vor allem der Oktober sind die typische Zeit für Starkregenereignisse an der Alpensüdseite. Grund dafür ist, das es im Herbst zu ersten kräftigen Kaltluftausbrüchen ins Mittelmeer kommt. Für uns wichtig Kaltluft muss über Frankreich und Spanien ins Mittelmeer. Durch den großen Kontrast zwischen der Kaltluft, dem warmen Mittelmeer und der warmen Luft aus Nordafrika entstehen dann im Golf von Genua kräftige Tiefs.

Diese Tiefs steuern an ihrer Vorderseite dann extrem feuchte und milde Luft vom Mittelmeer in Richtung Südalpen, wo sich durch Staueffekte die Niederschläge noch intensivieren. Zudem entstehen auch über der Adria noch Gewitter, die nochmals den Regen verstärken. Später im Jahr geht die Gefahr von Starkregenereignisse zurück, weil generell die Temperaturen tiefer sind und der Großteil dann als Schnee fällt.

Fotos der schweren Unwetter vom Montag und Dienstag

Unwetter Kärnten und Osttirol

Die detailgenaue Wetter-Prognose für Ihre Region finden Sie hier >>>



