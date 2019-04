Schnee fällt noch einmal bis auf 1.000 Meter

Die Kaltfront eines Tiefs über den Britischen Inseln zieht am Freitagabend bzw. in der Nacht auf Samstag über Österreich hinweg. Die UBIMET-Experten beantworten alle Fragen zum bevorstehenden "Mini-Winter":

UBIMET-Meteorologe Nikolaus Zimmermann (Bild: UBIMET)

Wie kalt wird es?

Die Temperaturen gehen bis Sonntag um etwa 15 Grad zurück: Während die Spitzenwerte am Sonntag im Osten noch bei sommerlichen 25 bis 29 Grad liegen, gibt es am Samstag nur noch 15 bis 19 Grad. Noch etwa kühler verläuft der Sonntag mit maximal 12 bis 17 Grad. Noch kühler wird es in den Nordalpen, in höheren Lagen wie dem Mariazellerland kommen die Temperaturen am Sonntag kaum noch über 7 Grad hinaus.



Wo wird es am kältesten?

Während am Freitag im Osten noch sommerliches Wetter herrscht, kommen die Temperaturen im Bregenzerwald nicht mehr über 7 Grad hinaus. Am Sonntag erreicht ein weiterer Schwall kühler Luft den Alpenraum, somit liegen die Höchstwerte in Lagen um 1.000 m vom Hinteren Bregenzerwald über die Kitzbüheler Alpen bis zum Salzkammergut zu Beginn der kommenden Woche meist nur zwischen 4 und 7 Grad. Nachtfrost ist aber nur in den Hochtälern der Alpen ein Thema wie etwa im Hinteren Bregenzerwald, in den Osttiroler Tauern oder im Lungau.

Kommt noch einmal Schnee?

Ja, in den Alpen: Am Freitag sinkt die Schneefallgrenze in Vorarlberg und im Außerfern vorübergehend gegen 1.300 m ab, in höheren Lagen des Arlberggebiets muss man somit mit etwas Schnee rechnen. Am Sonntag und Montag sinkt die Schneefallgrenze in den Nordalpen vorübergehend auf knapp 1.000 m ab und besonders im zentralen Bergland zeichnet sich oberhalb etwa 1.400 m etwas Nassschnee ab. Auf höheren Straßenabschnitten wie dem Brenner oder der Tauernautobahn muss man also zeitweise mit winterlichen Wetterbedingungen rechnen, markante Neuschneemengen sind nach derzeitigem Stand aber nur auf den Bergen zu erwarten.



(Tauernautobahn kann wieder winterlich werden, APA-Archivfoto)

Wie lange bleibt die Kaltfront?

Ab Mitte der kommenden Woche steigen die Temperaturen voraussichtlich im ganzen Land wieder langsam an und liegen dann meist im Bereich des langjährigen Mittels. Besonders im Osten gibt es ab Mittwoch also wieder Höchstwerte im Bereich der 20-Grad-Marke.

Was genau ist der Grund für den „Mini-Winter“ im Frühling?

Das umfangreiche Tiefdruckgebiet über dem Ostatlantik, welches derzeit für den föhnigen Südwind und die sehr milden Temperaturen verantwortlich ist, verlagert sich am Wochenende unter Abschwächung nach Mitteleuropa. Die Strömung dreht dabei von Süd auf Nordwest und deutlich kühlere Luftmassen breiten sich im Alpenraum aus.



(Red)