"Kein Respekt": Lenker gab 12-Jährigem Ohrfeige

Verstörender Zwischenfall in Wöllersdorf (Bezirk Wr. Neustadt) am Mittwochabend: Ein Mann stieg aus einem dunklen Kleinwagen, ging zum Spielplatz, sagte zum 12-Jährigen: "Du hast keinen Respekt" und schlug den Schüler. Dann drehte sich der Unbekannte um und fuhr wieder weiter. Der 12-Jährige blieb ratlos zurück, erzählte daheim vom Vorfall.

Schwester sucht Schläger

Die Schwester des Opfers postete auf Facebook die Eckdaten des Vorfalls, sucht Zeugen: "Heute um 20 Uhr wurde mein 12-jähriger Bruder am Spielplatz (Feuerwerksanstalt, Wöllersdorf) von einem unbekannten Mann, der aus einem schwarzen, kleinen Auto (vermutlich VW) ausgestiegen ist, niedergeschlagen. Der Unbekannte ging grundlos mit den Worten "Du hast keinen Respekt" auf ihn zu, schlug auf ihn ein und fuhr wieder (Beifahrer, dunkle Haare, dünklere Hautfarbe, Vollbart, T-Shirt mit Versace-Aufschrift, geschätzte 20 bis 30 Jahre alt). Die Polizei wurde bereits verständigt."

Das sagt Polizei

Die Angehörigen des Buben gingen tatsächlich zur Polizei, wollten Anzeige erstatten, der Beamte nahm jedoch keine Anzeige auf. Auf "Heute"-Nachfrage meinte am Wochenende ein Polizist dazu: "Es wurde drei Mal nachgefragt, ob das Kind verletzt sei. Dies wurde verneint. Somit ist auch eine Untersuchung beim Amtsarzt sinnlos. Es ist freilich ein Graubereich, eine Ohrfeige gilt als Beleidigung, geht also in Richtung Privatklage, das ist sicherlich nicht befriedigend für die Eltern bzw. die Schwester. Aber es ist ein Unterschied, ob jemand geohrfeigt oder niedergeschlagen wird. Natürlich ist eine Ohrfeige für einen 12-Jährigen von einem Mann total daneben. Und wir verstehen auch den Zorn der Familie des Kleinen, nur so ist die Gesetzeslage – keine Verletzung, keine Anzeige."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)