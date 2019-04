3 Tote im Schloss: Schütze ist zurechnungsfähig

Die Bluttat Mitte Dezember im Bezirk Mistelbach hatte für Entsetzen gesorgt. Mit einem Gewehr schoss Tono G. (54) auf Vater (92), Stiefmutter (87) und Bruder (52) – alle drei waren sofort tot. In der Folge stellte sich heraus, dass der "Graf" an Geschwülsten leidet und Probleme hatte. Anwalt Peter Phillip meinte: "Seinen Vater hat er gehasst, aber seinen Bruder geliebt. Er wußte nicht was er tat." ("Heute" berichtete). Ein Gutachten wurde in Auftrag gegeben.

Doch jetzt liegt das Gutachten vor. Der Sachverständige hält Tono G. für zurechnungsfähig. Der 54-Jährige muss sich demnächst wegen dreifachen Mordes in Korneuburg vor Gericht verantworten. Er sitzt weiterhin in Untersuchungshaft in Korneuburg.

(Lie)