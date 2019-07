35 Hektar-Flurbrand: 300 Feuerwehrmänner löschen

Alarm für zahlreiche Feuerwehren am Freitagnachmittag: In Ebenfurth standen mehrere Wiesen und Felder und Brand. Die Rauchwolke war bis zum Neufelder See sichtbar, auch die Pottendorfer Linie war beeinträchtigt.

Rund 35 Hektar

Feuerwehrsprecher Franz Resperger berichtete gegenüber "Heute": "Rund 300 Feuerwehrmänner bekämpfen eine Brandfläche von cirka 35 Hektar." Vermutlich hatte ein Windschutzgürtel zu brennen begonnen, die Flammen griffen auf angrenzende Felder über.

Mittlerweile hat die Wehr das Feuer im Griff. 17 Feuerwehren aus mehreren Bezirken (Bezirk Wr. Neustadt, Baden, eine Feuerwehr aus dem Burgenland) standen bzw. stehen teilweise noch immer im Einsatz.

