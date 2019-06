38,2 Grad! Krems ist Hitzehotspot in NÖ

Der heißeste Juni aller Zeiten gab am letzten Tag des Monats in NÖ nochmal Vollgas: In Krems hatte es laut ZAMG um 17 Uhr 37,8 Grad, in der nö. Landeshauptstadt 37,2 Grad, in Langenlois 36,6 Grad. Um 18 Uhr hatte es laut ZAMG sogar 38,2 Grad in Krems und 37,4 Grad in Krems.

37,8 Grad in Krems (Bild: Screenshot/ZAMG) 37,8 Grad in Krems (Bild: Screenshot/ZAMG)

Einige Vergleichszahlen um 17 Uhr: Imst: 36,7 Grad, Innsbruck Flughafen: 36,4 Grad, Vöcklabruck (OÖ): 36,1 Grad, Linz: 35,1 Grad, Bregenz: 34,9 Grad, Wien Hohe Warte: 34,9 Grad, Eisenstadt: 33,5 Grad Sonnblick (3.114 Meter): 14,4 Grad. Laut "Tiroler Tageszeitung" hatte es kurz vor 17 Uhr bei der Wetterstation Uni-Innsbruck (Seehöhe 578 m) sogar 38,5 Grad. Als heißester Juni-Tag gilt in Österreich gilt nach wie vor der 20. Juni 2013 (Waidhofen/Ybbs mit 38,6 Grad).

Der Juni fiel mit im Schnitt plus 4,7 Grad zu warm aus, regional war der Juni sogar um bis zu 6 Grad zu warm. Langenlebarn hatte im Juni 17 Hitzetage!

(Lie)