Ingenieur missbraucht im Wald 9-jähriges Mädchen

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt und des Landeskriminalamtes NÖ (Gruppe Sittlichkeit) im Fall eines neunjährigen Mädchens in Maria Enzersdorf (Mödling): Die Kleine wurde am 9. Juni gegen 17.30 Uhr in der Nähe der Burg Liechtenstein von einem 58-Jährigen missbraucht.

Die Neunjährige war beim Spielen mit einer Freundin in ein Waldstück gegangen, dort kam es zum niederträchtigen Übergriff. Die Eltern waren einige hundert Meter entfernt auf einer Wiese.

Die Polizei konnte einen 58-jährigen Österreicher aus dem Bezirk Melk als Verdächtigen ausforschen. Der Mann wurde in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert. Gegen ihn wird wegen des Verdachtes des schweren sexuellen Missbrauches ermittelt.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)