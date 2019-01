Am Valentinstag: 2. Demo in Sankt Pölten

Harald Giefing von der Gruppe St. Pöltner Gutmenschen sagt: "Es freut mich, dass am Donnerstag, den 14. Februar 2019 um 18:00 Uhr, die 2. Donnerstagsdemo in St. Pölten stattfinden wird. Treffpunkt wird wieder Bahnhofplatz/Kremser Gasse sein.

Die Donnerstagsdemos in St. Pölten werden nun regelmäßig, einmal im Monat, jeweils am 2. Donnerstag, veranstaltet.

Unser Thema für die Donnerstagsdemo St.Pölten am 14. Februar ist die Liebe."

All for love and love for all!

Zur Liebe meint Giefing: "Sie berührt, sie lässt uns näher zusammenrücken und zusammenhalten, sie macht das Leben bunter und fröhlicher, sie lässt niemanden verhungern oder ertrinken, sie hilft, sie bietet Schutz, sie macht uns tolerant, sie vernachlässigt niemanden, sie macht auch keine Unterschiede bezüglich der Hautfarbe, der Nationalität, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung oder der Weltanschauung, sie lässt uns Gräben überwinden und Mauern einreißen. Die Liebe ist Garant für den Frieden. Liebe ist es auch, die uns am 14.2.2019 gemeinsam und solidarisch gegen diese Politik der Spaltung, der Hetze und des Sozialabbaus auf die Straße gehen lässt. Für ein friedliches Zusammenleben aller!" Wie berichtet hatte am 10. Jänner die erste Donnerstagsdemo in St. Pölten stattgefunden.

