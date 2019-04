Annaberg bekommt einen Mega-Flying Fox

Ganzjahrestourismus ist in Niederösterreich ein großes Thema. Um die Skigebiete auf Ganzjahresdestinationen umzumodeln, wurden seit 2011 rund 57 Millionen Euro investiert. Binnen fünf Jahren konnten die Besucherzahlen so von 59.000 auf knapp 200.000 pro Jahr gesteigert werden.

1,65 Millionen Euro-Investition

Nach der Familienarena in St. Corona am Wechsel und dem Schaukelweg in Mönichkirchen-Mariensee (beide Neunkirchen), wird ab Sommer am Annaberg (Lilienfeld) an einem richtig lässigen Großprojekt gebastelt.

Eine 1,3 Kilometer lange Zip-Line wird dort entstehen. Zur Erklärung: Dabei handelt es sich um einen Mega-Flying Fox, mit dem man Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erreicht. In nur 89 Sekunden rast man damit ins Tal. Für Speed-Junkies also schon bald Pflicht. Gesamtinvestition: 1,65 Millionen Euro.

Inklusive Aussichtswarte

NÖ-Bergbahnen-Chef Markus Redl erklärt: "Die Zipline wird inklusive Aussichtswarte errichtet. Die Bauarbeiten werden im Juli beginnen und der Probebetrieb startet im Herbst. Der Sessellift wird dann auch im Sommer in Betrieb sein."

"Eine unserer Kernaufgaben ist es, die Regionen bei ihrer nachhaltigen und langfristigen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Die Arbeit der NÖ-Bergbahnen Beteiligungsgesellschaft, die eine Tochtergesellschaft der Wirtschaftsagentur ecoplus ist, stellt hier einen wichtigen Faktor dar", so ecoplus-Manager Helmut Miernicki, der gemeinsam mit VP-Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav möglicherweise einer der ersten sein wird, der den Mega-Flying Fox testet.

