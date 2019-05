Ausreisezentrum-Tafeln jetzt offiziell abmontiert

Überklebt, beschmiert, abmontiert, wieder aufgehängt, jetzt wieder abmontiert: Langweilig wurde es bei den "Ausreisezentrum"-Schildern beim Asylzentrum Traiskirchen (Bez. Baden) in den letzten Monaten nicht. Seitdem Ex-Innenminister Herbert Kickl die Erstaufnahmezentren in "Ausreisezentren" umgetauft hatte, wurde viel gegen den neuen Namen protestiert – "Heute" berichtete mehrmals.

Erst vor wenigen Tagen hatten Aktivisten die Schilder in Traiskirchen entfernt. Danach wurden sie zwar wieder aufgehängt, lange dauerte die letzte Ära der Tafeln aber nicht, denn jetzt sind sie schon wieder weg. Übergangs-Innenminister Eckart Ratz ließ sie offiziell entfernen. Dabei dürfte es jetzt bis auf weiteres auch bleiben.

Entfernt wurden auch die Schilder beim Asylzentrum in Thalheim (Bez. Wels-Land). Stattdessen sollen die beiden Zentren jetzt neutralere Namen bekommen. Auf die Art der Asylverfahren, die in den Zentren abgewickelt werden, hat der Name aber ohnehin keinen Einfluss.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)