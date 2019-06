Bankräuber sperrt Opfer im Tresor ein: 15 Jahre Haft

Am 18. Dezember 2015 und am 23. November 2018 ("Heute" berichtete) hatte ein Rumäne (45) einmal mit einem Serben (Anm.: war Fahrer, gesondertes Verfahren) und einmal mit dem rumänischen Mitangeklagten (Anm.: war Fluchtwagen-Chauffeur) die Raika in Altenmarkt (Bezirk Baden) überfallen. Durch akribische Ermittlungsarbeit der niederösterreichischen Polizei konnten die zwei Rumänen in Ungarn schließlich festgenommen werden ("Heute" berichtete). Übrigens: Der Hauptangeklagte hatte zudem am 10. April 2015 versucht in die Bank einzubrechen, scheiterte aber, da der Alarm losging.

Raub Altenmarkt 2018. (Bild: LPD Niederösterreich) Raub Altenmarkt 2018. (Bild: LPD Niederösterreich)

15 und 5 Jahre Haft

Der 45-Jährige hatte bei den Raubüberfällen Schreckschusspistolen verwendet, die geschockten Angestellten im Tresorraum eingesperrt. Die Beute beim Raub 2015: über 190.000 Euro. Beim Überfall 2018 sackten die Kriminellen rund 66.000 Euro ein. Beim Überfall 2018 war es zudem zu einer Panne gekommen: Der Akku im Alarmpaket (geht direkt zur Cobra) war fast leer, somit war die Ortung der Täter nur schwer möglich.

Am Mittwoch die Urteile am Landesgericht Wiener Neustadt: 15 Jahre Haft für den Haupttäter (45) und fünf Jahre Haft für den 47-jährigen Chauffeur. Die Urteile sind rechtskräftig.

(Lie)