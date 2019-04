Bankraub Klosterneuburg: Alarmfahndung mit Heli

Alarmfahndung in Klosterneuburg und Umgebung, der kreisende Hubschrauber des Innenministeriums ist auch in der Bundeshauptstadt sichtbar: Am Mittwochvormittag soll ein bewaffneter Täter in eine Raika-Filiale in Klosterneuburg (Tulln) gestürmt sein, Bargeld verlangt haben und dann geflüchtet sein. Über den genauen Hergang und Höhe der Beute ist noch nichts bekannt.

Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner bestätigte gegenüber "Heute" am Mittwoch um 10.35 Uhr: "Eine Fahndung läuft jetzt gerade." Diese erstreckte sich laut Polizei sogar bis ins Wiener Stadtgebiet.

Bei dem Coup in Klosterneuburg war ein Einzeltäter am Werk gewesen, der Mann hatte die Bank in voller Maskierung betreten und eine Schusswaffe bei sich gehabt.

Erst kurz vor Weihnachten war die Raika in Kierling überfallen worden ("Heute" berichtete).

(Lie)