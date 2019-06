Biker (43) stirbt bei Frontalcrash mit Pkw

Fatales Überholmanöver am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in Absdorf bei Tulln: Ein 43-jähriger Motorradfahrer wollte auf der L45 ein vor ihm fahrendes Fahrzeug passieren, setzte zum Überholen an und übersah einen ihm entgegenkommenden Pkw.

Die Autolenkerin (36) stieg voll in die Eisen, versuchte zu bremsen, doch es war zu spät: Das Motorrad donnerte frontal in den Pkw.

Die alarmierten Rettungskräfte versuchten noch, den 43-jährigen Biker zu reanimieren – vergeblich. Dem Mann konnte nicht mehr geholfen werden, er verstarb noch an der Unfallstelle, seine Verletzungen waren zu schwerwiegend.

Die Feuerwehren Absdorf und Utzenlaa standen ebenfalls im Einsatz, um das zerfetzte Bike zu bergen, die L45 war für die Dauer der Rettungs- und Bergemaßnahmen gesperrt.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)