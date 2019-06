Wohnungsbrand in St. Pölten fordert Todesopfer

Feueralarm am Montagabend in der St. Pöltener City: In einem Hochhaus am Neugebäudeplatz 4 war in einer Wohnung im 13. Stock ein Brand ausgebrochen. "Umliegende Wohnungen wurden sofort evakuiert", so Einsatzleiter Dietmar Fahrafellner zu "Heute".

In der Brand-Wohnung befand sich ein schwer verletzter Mann. Die Feuerwehr begann sofort mit den Reanimationsmaßnahmen, der Notarzt übernahm. Trotz rascher Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb der Bewohner.

"Bei mir hat die Polizei angeklopft, das Haus wird evakuiert", so ein Mieter (51). Und weiter: "Über den Dachgarten sind wir runter, Polizei und Feuerwehr haben das gut gemacht." Andres M. (31), ein weiterer Bewohner unter Schock zu "Heute": "Ich wohne im gleichen Stock, wo der Brand ausgebrochen ist. Ich weiß nicht, wann ich wieder zurück in meine Wohnung kann."

Die Löscharbeiten sind soweit abgeschlossen, die Feuerwehr St. Pölten-Stadt und die Feuerwehr St. Pölten-Wagram standen im Einsatz, mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr parkten direkt beim Areal, Atemschutztrupps waren zur schwierigen Brandbekämpfung ausgerückt.

Die Feuerwehr stand laut Dietmar Fahrafellner mit zehn Fahrzeugen und 59 Feuerwehreinsatzkräften im Einsatz, die Brandermittlungen der Exekutive laufen.

