Bub vergessen, Eltern im Lokal: Jugendamt reagiert

Selbst für die erfahrenen Polizisten war es ein außergewöhlicher Einsatz: Ein Paar (35, 36) aus dem Mostviertel hatte den Kinderwagen samt Söhnchen am Domplatz abgestellt, ein Zeuge rief gegen 03.15 Uhr die Polizei. Die Eltern tauchten erst gegen 7.30 Uhr bei der Polizei auf ("Heute" berichtete).

Doch da war der Kleine schon im St. Pöltner Spital und das Jugendamt war informiert. Der St. Pöltner Chef der Jugendwohlfahrt, Gerhard Karner, sagte zum Fall: "Von uns wurde wegen der Dringlichkeit und örtlichen Zuständigkeit eine Sofortmaßnahme zum Schutz des Kindes gesetzt, nachdem wir von der Polizei kontaktiert wurden. Die weitere Fallbearbeitung obliegt allerdings der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld, Kinder- und Jugendhilfe."

Abnahme oder Betreuung?

Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten: Der Zweijährige bleibt bei den Eltern, Vater (36) und Mutter (35) werden engmaschig betreut und kontrolliert oder den Eltern wird die Obsorge entzogen.

"Dem Kind ist zum Glück nichts passiert, es war lediglich ganz leicht unterkühlt. Die Eltern dürften frühmorgens das Kind abgestellt und ein Lokal aufgesucht haben. Dann rief uns bereits ein Zeuge an. Die Eltern dürften zudem in St. Pölten etwas die Orientierung verloren haben. Sie stammen nicht aus St. Pölten, sind Asylwerber, die zwar in NÖ wohnen, aber offenbar nicht ortskundig waren", so ein Polizist.

