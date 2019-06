CO-Drama: Bursche (12) per Heli in Spezialklinik

CO-Unfall in Wien am Mittwochnachmittag in Wien: Ein Zwölfjähriger wurde mit Vergiftungserscheinungen von der Berufsrettung erstversorgt und dann am Areal der Flugpolizei der Crew des ÖAMTC-Notarzthubschrauber "Christophorus 9" übergeben.

Der junge Patient wurde danach in ein Grazer Krankenhaus geflogen, wird dort speziell behandelt. Wie berichtet war erst am Sonntag ein Zwölfjähriger in Wien-Penzing beim Duschen zusammengebrochen und auch mit dem Helikopter ins Grazer Spital geflogen worden.

(Lie)