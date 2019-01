Diebstahl auf Post: Polizist erkannte Burschen wieder

Am Dienstag, 8. Jänner, kurz vor Mittag, stahlen zwei vorerst unbekannte Männer einem Bawag-PSK-Kunden die Geldbörse. Das Opfer kam ein paar Minuten später auf die Polizeiinspektion Bahnhof und erstattete Anzeige (Anm.: Bawag-PSK ist Nebengebäude von Polizeistation Bahnhof). Das Duo wurde bei der Ausführung des Diebstahls von einer Überwachungskamera gefilmt. Man konnte auf dem Video klar sehen, wie die beiden Verdächtigen gemeinsam in die Filiale kamen und die Geldbörse an sich nahmen.

Umfrage Braucht NÖ mehr Schutzzonen? Ja, leider unbedingt notwendig.

Eher ja.

Ich denke wir haben genug davon, z.B. St. Pölten, Wr. Neustadt

Ich bin generell gegen Schutzzonen.

Polizist erkannte Langfinger

Am heutigen Mittwoch erkannte ein Polizist einen der beiden mutmaßlichen Diebe am St. Pöltner Bahnhof wieder. Der Afghane (18) gab zwar zu, das Börsel an sich genommen zu haben, er bestritt allerdings, es dann auch aus der Filiale mitgenommen, also gestohlen zu haben. Der polizeibekannte Afghane wurde wegen Diebstahls und Urkundenunterdrückung angezeigt und der junge Mann erhielt ein Betretungsverbot für die Schutzzone am Bahnhof.

Ein Ermittler sagte abschließend: "Aufgrund des gegenständlichen Sachverhalts ist zu befürchten, dass durch den Beschuldigten weitere Straftaten im Bereich der Schutzzone „Hauptbahnhof St. Pölten“ begangen werden. Daher das Betretungsverbot für die Schutzzone am Bahnhof. Der Beschuldigte muss unregelmäßig mit dem Zug nach Wien fahren, weil er dort einen Deutschkurs absolviert."

(Lie)