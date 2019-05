Englischmappe von Schülerin entdeckt

"Die Mappe lag am öffentlichen Boden, auf einer Straße in der Nähe einer Bushaltestelle in Ernstbrunn", so Finderin Ilse Pöllmann. Und weiter: "Ich bin mir sicher, dass das Mädchen, dem die Mappe gehört, diese sicher schon verzweifelt vermisst und sucht."

Auf der Mappe stehe kein Nachname oder ein Name des Lehrers oder der Lehrerin. Einzig der Name Antonia ist auf der Mappe notiert.

"Mit viel Glück und Hilfe der Mitmenschen können wir ihre Mappe zurückgeben", hoffe Ilse Pöllmann. Kontakt zur Finderin: ilse@poellmann.at

(wes)