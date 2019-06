Österreich 21. Juni 2019 06:30; Akt: 21.06.2019 06:34 Print

Erlass: Politiker dürfen nicht mehr spontan in Häfn

Spontanbesuche von Nationalräten in heimischen Justizanstalten gehören der Vergangenheit an. Abgeordnete dürfen nur noch mit Voranmeldung in den Häfen.