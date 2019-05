Niederösterreich 09. Mai 2019 14:18; Akt: 09.05.2019 15:01 Print

FP: Eltern böser Kids sollen weniger Geld bekommen

Die FPNÖ will Eltern mehr in die Pflicht nehmen und die Auszahlung der Familienbeihilfe in Zukunft an die Betragensnote koppeln.