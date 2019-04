Fahrerflucht: Auto brachte Mopedfahrer (15) zu Sturz

Zu einem Unfall mit Fahrerflucht kam es am Mittwoch gegen 9:30 Uhr auf der L7276 in Wimm (Ortsteil von Maria Taferl): Ein dunkles Auto überholte einen 15-jährigen Mopedfahrer, lenkte aber noch bevor das Überholmanöver abgeschlossen war zurück auf die recht Fahrspur, zwang den Burschen so zu einer Notbremsung.

Er kam zu Sturz und zog sich dabei eine schwere Verletzung an seiner linken Hand zu. Anschließend begab er sich selbst in das Landesklinikum Melk, wo er ambulant behandelt wurde. Der Wagen hielt nach dem Überholmanöver nicht an und setzte seine Fahrt einfach fort.



Hinweise bezüglich des fahrerflüchtigen Lenkers werden an die Polizeiinspektion Melk, unter der Telefonnummer 059133-3142-100 erbeten.

(min)