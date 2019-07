Großbrand in NÖ 08. Juli 2019 04:00; Akt: 08.07.2019 05:14 Print

Feuerinferno in Firma im Bezirk Melk

Großalarm für Feuerwehren aus drei Bezirken in der Nacht am Montag: In einem Produktionsbetrieb war zum bereits zweiten Mal binnen zwölf Stunden Feuer ausgebrochen.