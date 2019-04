Filmreife Verfolgungsjagd nach Bankomatsprengung

Am Donnerstag gegen 3 Uhr früh sprengten unbekannte Täter den Bankomat eines Supermarktes in der Triester Straße in Guntramsdorf (Mödling). Die Täter dürften Beute gemacht haben, zündeten danach das Foyer an. Nur: Der Alarm war losgegangen, ein Streifenwagen traf ein, die Beamten riefen sofort Verstärkung.

Mit quietschenden Reifen flüchteten die unbekannten Kriminellen mit zwei Fluchtwagen. Der Streifenwagen hängte sich sofort dran. Binnen kurzer Zeit war ein Großaufgebot der Polizei den Täter auf den Fersen, ein Fluchtwagen-Fahrer rammte einen Polizeiwagen. Die Exekutive streute Krähenfüße aus, ein Täterfahrzeug blieb dann auf einem Feldweg bei der Autobahn stehen. Die Verdächtigen steckten den Wagen in Brand.

Ein Großaufgebot der Polizei, mit Hubschrauber und Eliteeinheit, fahndete nach den Schwerkriminellen, offenbar ohne Erfolg. Die Polizei wird am Donnerstagmorgen über den Fahndungs-Stand informieren.

(Lie)