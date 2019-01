Tulln 21. Januar 2019 15:17; Akt: 21.01.2019 15:51 Print

Mann (36) erstach seine Frau, Täter festgenommen

Nächster Mord an einer Frau in NÖ: Einer Frau wurde am Montagnachmittag mit einem spitzen Gegenstand in den Hals gestochen, die Frau starb kurz darauf, der Täter wurde festgenommen.