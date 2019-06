Bezirk Amstetten 20. Juni 2019 10:01; Akt: 20.06.2019 10:01 Print

Frau lag verwahrlost und dehydriert in Wohnung: Tot

Trauriger Fund in Neustadl an der Donau: Eine Frau (83) wurde tot in der Wohnung gefunden - verwahrlost und dehydriert. Eine Obduktion wurde angeordnet.