Frau tot, Ärztin attackiert: 3 Jahre Haft für Züchter

Der Fall Josef P. gehört nicht zu den alltäglichen Gerichtsfällen. Der Hundezüchter hatte für Schlagzeilen gesorgt, als seine Frau (50) tot im Bett gefunden worden war und der 47-Jährige ausrastete, die Notärztin attackierte ("Heute" berichtete). Der anfängliche Mordverdacht erhärtete sich in der Folge nicht, einzig ein Giftgutachten steht noch aus. Seine Anwältin Astrid Wagner hatte aber bereits schon gesagt: "Mein Mandant ist kein Giftmörder." ("Heute" berichtete).

Der Züchter und die 50-Jährige hatten eine wilde Beziehung, sie war laut Gerda Rogers die Liebe seines Lebens - mehr dazu hier.

Frau schwer verletzt

Dass die Beziehung nicht immer harmonisch, sondern von Gewalt geprägt war, zeigte sich auch beim heutigen Prozess am Landesgericht Krems. Josef P. soll sie am 26. Mai 2017 an den Haaren gepackt, mit dem Gesicht mehrmals auf den Boden geschlagen haben. Dann soll er laut Anklage auf die am Boden liegende Frau eingetreten haben. Die Folge: Schwere Verletzungen – Serienrippenbrüche links, Unterkieferbruch, Nasenbeinbruch, Mittelgesichtsbruch, Pneumothorax und Blutergüsse im linken Augenbereich (Anm.: Geheiratet wurde dann trotzdem).

Vor Gericht wurde der Strafantrag (schwere Körperverletzung) um gefährliche Drohung und Körperverletzung erweitert. Der Mann soll - wie berichtet - beim Tod seiner Frau der Notärztin und den Sanitätern gedroht haben: "Ich reiß Euch das Herz raus". In der Folge zeigte er sich auch gegenüber den Polizisten aggressiv. Urteil wegen Nötigung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung: 3 Jahre Haft. Anwältin Astrid Wagner legte Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung ein (nicht rechtskräftig). Übrigens: Woran die Frau (50) gestorben ist, ist noch unklar, das Gutachten ist noch nicht fertig.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)