Frau will Hunde aus Teich retten und ertrinkt

Kurz nach 16.30 Uhr wurden vier Feuerwehren zu einer Menschen- und Tierrettung zu einem Teich in der Nähe des ehemaligen Golfhotels in Waidhofen an der Thaya alarmiert.

Eine Frau aus der Gemeinde Waidhofen/Thaya war gemeinsam mit einer Begleiterin und insgesamt vier Hunden im Bereich des ehemaligen Golfhotels spazieren. Ersten Angaben zufolge hüpften aus bislang unbekannter Ursache zwei Hunde in einen dort befindlichen Teich.

Teichfolie als tödliche Falle

Da der Rand mit Teichfolie ausgelegt war und diese extrem rutschig war, konnten sich laut Feuerwehrangaben die Hunde nicht mehr aus dem Wasser retten. Erste Rettungsversuche der beiden Damen schlugen fehl. Daraufhin sprang die Hundebesitzerin in den Teich und wollte ihre Lieblinge retten – aber auch sie konnte sich nicht ans Ufer retten. Ihre Begleiterin wählte den Notruf und leitete damit die Rettungskette ein.

Nur wenige Minuten nach der Alarmierung rückte das erste Fahrzeug der Feuerwehr Waidhofen/Thaya zur Einsatzstelle aus – weitere vier folgten im Minutentakt.

Vor Ort teilten sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettung und Polizei auf und begannen mit der Suche nach dem genannten Teich. Die Mannschaft des ersteintreffenden Fahrzeuges konnte schließlich die leblose Person aus dem Wasser ziehen und mit den Wiederbelebungsmaßnahmen bis zum Eintreffen des Notarztes beginnen. Nachrückende Einsatzkräfte starteten parallel dazu die Rettung der beiden Hunde.

Mit Hilfe einer Steckleiter und einem Schlauchboot konnten die beiden erschöpften Tiere aus dem Wasser gerettet werden. Jedoch blieben die Wiederbelebungsmaßnahmen bei der Frau erfolglos, sie verstarb noch am Unglücksort.

