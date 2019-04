Friedhof brannte: Wärter beschützte Gräber

Ums Leben gekommen wäre bei diesem Brand wohl niemand mehr, doch hätte er auf jeden Fall großen Schaden und viel Trauer herbeiführen können: Am Samstag fing mitten am Friedhof in Mödling eine Hecke zwischen den Grabreihen aus bislang unbekannter Ursache zu brennen an.

Eine dichte Rauchsäule stieg auf, viele Besucher des Friedhofs wählten den Notruf. Dass sich der Brand nicht ausbreiten konnte, war dem Friedshofswärter und einem anwesenden Floriani der Freiwilligen Feuerwehr Brunn am Gebirge zu verdanken.

Den beiden gelang es, den Brand unter Kontrolle zu halten und ihn sogar großteils zu löschen, so dass kein einziges Grab Schäden davontrug. Die eingetroffene Mannschaft der Mödlinger Feuerwehr übernahm dann und löschte endgültig. Nachdem keine Brandgefahr mehr bestand, rückten die Florianis nach rund einer Stunde wieder ein.

(min)