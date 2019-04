Gefährliches Ostern: 8.082 Hasen 2018 überfahren

Meister Lampe hat es in Niederösterreich nicht einfach: Im Vorjahr sind laut Jagdstatistik 8.082 Feldhasen und Wildkaninchen dem Kfz-Verkehr zum Opfer gefallen. Der Lebensraum von Feldhasen wird von immer mehr Straßen durchschnitten. In Niederösterreich beansprucht der Verkehr bereits eine Fläche von 629 Quadratkilometer.

Im Jahr 2017 war die Opferzahl mit 10.842 sogar noch höher, berichtet der VCÖ. Erfasst werden von der Statistik nur die bei der Bezirkshauptmannschaft eingegangenen Meldungen. Die Dunkelziffer ist freilich höher. Die Universität für Bodenkultur hat deshalb das Projekt Roadkill gestartet, im Rahmen dessen via Smartphone überfahrene Tiere gemeldet werden können.

Gefährliches Ostern

Ausgerechnet rund um Ostern ist das Leben der Feldhasen besonders gefährdet, denn im Frühjahr ist Paarungszeit. Der Aktionsraum eines Feldhasen ist rund 20 Quadratkilometer groß. "Der Ausbau des Straßennetzes führt nicht nur zu mehr Kfz-Verkehr, sondern schränkt auch zunehmend den Lebensraum von im Freien lebenden Tieren ein. Im Schnitt durchschneiden aber 60 Kilometer Straßen den Lebensraum eines Hasen", verdeutlicht VCÖ-Sprecher Christian Gratzer.

"Die heutige Erwachsenen-Generation muss sich die Frage stellen, in welchem Zustand sie die Umwelt ihren Kindern und Enkelkindern übergibt. Was heute verbaut wird, steht unseren Kindern und den nachfolgenden Generationen nicht mehr als Naturraum zur Verfügung", mahnt VCÖ-Sprecher Gratzer einen sorgsameren und verantwortungsvolleren Umgang mit der Ressource Boden ein. Geplante Neu- und Ausbauprojekte von Straßen seien auch angesichts der Energie- und Klimaziele neu zu überdenken. "Die Anforderungen an die zukünftige Mobilität ändern sich stark - und damit sind auch Änderungen in der Infrastrukturpolitik nötig", betont VCÖ-Sprecher Gratzer.

Der Lebensraum von Feldhasen befindet sich vor allem in Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich und der Steiermark. Nach Niederösterreich weist Oberösterreich die zweithöchste Zahl von Hasen auf, die dem Kfz-Verkehr zum Opfer fielen, berichtet der VCÖ. In Oberösterreich fielen mehr als 4.400 hoppelnde Vierbeiner dem Straßenverkehr zu Opfer, im Burgenland rund 2.800 und in der Steiermark mehr als 2.600.



