Grüner Frontalangriff auf SP: "SP-Mann tut gar nix"

"Klima-Krise, Bodenversiegelung, CO2-Bilanz, fehlender Baumschutz, notwendiger Schutz der Ziesel und Diskussion über die Flächenbilanz müssen aus umweltpolitischer Sicht besprochen werden", sagt Tanja Windbüchler (Grüne). Aber laut der Öko-Frau passiert in Wiener Neustadt gar nichts.

"Auch dieses Mal gibt es keinen Umweltausschuss, der genau für diese wichtigen Themen zuständig wäre. Ich bin nicht nur empört sondern vor allem besorgt! Unter Umweltstadtrat Horst Karas passiert weniger als nichts. Das ist ein unhaltbarer Zustand!“, kritisiert die grüne Gemeinderätin Tanja Windbüchler-Souschill den Stadtrat. "Ich verstehe das Verhalten des Umweltstadtrates nicht, denn seine einzige Aufgabe wäre einen Ausschuss zu brennenden Themen im Bereich Umwelt einzuberufen, aber das tut er nicht", so Tanja Windbüchler. Und: "Ich übernehme gerne diese wichtigen Agenden, wenn er nicht will, das habe ich auch schon angeboten", so Windbüchler abschließend.

Faulster Politiker?

Erst vor knapp zwei Jahren hatte Philipp Gruber (VP) Horst Karas als "faulsten Politiker in ganz Österreich" bezeichnet. "Ein Politiker, der nach 777 Tagen im Amt seine Leistungsbilanz locker auf die Vorderseite eines A6-Zettels bringt (Anm.: eine Sitzung in 777 Tagen), hat in Wirklichkeit nichts für Wiener Neustadt geleistet", sagte der Klubobmann der Neustädter Volkspartei damals.

Christine Schlögl von der SPÖ Wr. Neustadt dazu: "Horst Karas ist im Ausland und kommt erst am Sonntagabend zurück, daher kann er derzeit dazu nicht Stellung nehmen."

