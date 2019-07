Wr. Neustadt 03. Juli 2019 12:08; Akt: 03.07.2019 12:26 Print

Hausschwein ging heimlich in Pool baden

Kuriose Tierrettung am Mittwochvormittag in Lichtenwörth bei Wr. Neustadt: Einem Hausschwein wurde die Hitze wohl zu viel, also hüpfte es mal schnell in den Pool.