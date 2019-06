Kein Geld! Darum gibt es keine Sicherheitsschule

Es sei bedauerlich, dass das Sicherheitsschul-Projekt in Wiener Neustadt beendet wurde, aber diese Entscheidung sei leider wegen der „katastrophalen finanziellen Lage“ des Bundesheeres nötig gewesen, so Bundesheersprecher Michael Bauer am Samstag im Gespräch mit der Austria Presseagentur (APA).

Neo-Minister Thomas Starlinger habe in einem Kassasturz alle laufenden Projekte überprüft. Dabei stand auch die Airpower-Flugshow (zusammen mit dem Land Steiermark und Red Bull) auf der Kippe. Angesichts der weitreichenden wirtschaftlichen Auswirkungen und des internationalen Rufes habe man diese dann doch nicht gestrichen. Der neue Minister für Landesverteidigung hat seit seinem Amtsantritt vor wenigen Tagen rund 80 Projekte geprüft, vor allem heeresinterne Vorhaben. "Alles was nicht der Sicherheit der Bevölkerung dient, wurde hinterfragt", so der Minister.

30 Millionen Euro

Der Neubau der Schule hätte rund 30 Millionen Euro gekostet. Der Bau wurde aber noch nicht gestartet, die ersten beiden Klassen (ab Sept. 19) wären noch im alten Militär-Realgymnasium untergebracht worden (Anm.: 53 Schüler müssen neue Schule suchen - "Heute" berichtete). Das Aus der Heeres-Sicherheitsschule hatte massive Kritik von FP und VP zur Folge. Laut FP sei es "unverantwortlich und anmaßend". Die VP erwarte sich von einem "nicht gewählten Minister mehr Fingerspitzengefühl".

