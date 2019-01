Gänserdorf 20. Januar 2019 17:19; Akt: 20.01.2019 13:19 Print

Hundepension in Flammen: 5 Tiere kamen ums Leben

Am Samstag brach in der Hundepension in Gänserndorf Feuer aus, die Einsatzkräfte konnten zwei Vierbeiner retten, für fünf kam jede Hilfe zu spät.