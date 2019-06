Bezirk Amstetten 01. Juni 2019 13:03; Akt: 01.06.2019 13:55 Print

In Grube verschüttet: Zwei Arbeiter starben

Zwei Arbeiter sind am Samstag in einer Grube in Haag (Bezirk Amstetten) von Erdmassen verschüttet worden. Für beide Arbeiter kam jede Hilfe zu spät.