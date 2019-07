Internat der Waldschule wird geschlossen

Es waren schwere Vorwürfe, die ein ehemaliger Pfleger des Internats der Waldschule Wr. Neustadt im Jahr 2014 erhoben hatte. Von mangelnder Betreuung der geistig und körperlich schwer behinderten Kinder sowie Medikamenten-Missbrauch, um die Jugendlichen mit Handicap ruhig zu stellen, war die Rede.

Land NÖ und die Volksanwaltschaft prüften den Fall sowie die Zustände, konnten aber keine Verfehlungen feststellen.

96 Schüler besuchen Waldschule

Seither ist einiges an Zeit vergangen. Die Einrichtung, die mittlerweile über eine Volksschule, eine Mittelschule, ein Poly und eine Allgemeine Sonderschule verfügt, feierte im Juni ihr 100-jähriges Bestehen. 96 Schüler besuchen die Institution derzeit.

Nicht mehr lange wird es indes das Internat geben. Am 1. November soll es geschlossen werden. "Vor zehn Jahren waren es noch rund 50 Schüler, jetzt sind es nur noch fünf. In ein paar Jahren sind es dann vielleicht noch drei. Da muss man dann schon überlegen ...", erklärt Marion Gabler-Söllner von der Fachabteilung Kindergärten und Schulen des Landes NÖ auf "Heute"-Anfrage. Die meisten seien mittlerweile sowieso in externen Einrichtungen in der Nähe und nicht mehr im Internat untergebracht.

Tageweise Unterbringung

Künftig werden die Kinder und Jugendlichen noch tageweise und über Nacht untergebracht. "Zur Entlastung der familiären Situation", wie Gabler-Söllner betont. Aber eben nicht mehr dauerhaft. Die Schule sowie Nachmittagsbetreuung bis 18 Uhr gibt es weiterhin. Die Kinder werden anschließend mit einem Schülertransport in ihre Unterkünfte gebracht. "Wir haben uns hier um eine gute Lösung bemüht", so Gabler-Söllner.

