Auch Kindersitz beschädigt 16. Juni 2019 15:33; Akt: 16.06.2019 15:44 Print

Jäger traf Autos statt Wildschweine

In Altlengbach (St. Pölten-Land) ist am Samstagabend die Polizei ausgerückt, nachdem Schüsse zwei am Parkplatz eines Lokals abgestellte Autos getroffen hatten.