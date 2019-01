Kein Anti-Gewalttraining, weil er kein Deutsch kann

Kein Deutsch – kein Gewalttraining, das sind die traurig-knappen Fakten rund um den mutmaßlichen Killer Xhemajl M. (36). Der bullige Mazedonier war Ende 2017 neben sechs Monaten bedingter Haft wegen fortgesetzter Gewaltausübung gegen seine Ehefrau („Heute“ berichtete) auch zu einem Anti-Gewaltraining sowie einer Psychotherapie verdonnert worden.

Umfrage Fühlen Sie sich noch sicher in NÖ und Wien? Ich bin ein Mann und ja.

Ich bin ein Mann und nein.

Ich bin eine Frau und ja.

Ich bin eine Frau und langsam wird mir mulmig.

Ich bin eine Frau und ich habe offen gesagt Angst.

Der gläubige Mazedonier konnte beide gerichtlichen Auflagen (vom Landesgericht Sankt Pölten; Verhandlung vom 23. Mai 2017) allerdings nicht oder nur ganz wenig erfüllen. Der Grund: mangelnde Kenntnis der deutschen Sprache.

Gläubiger Moslem

Xhemajl M. war vor über zehn Jahren nach Österreich gekommen, hatte zwei Kinder (6, 10), arbeitete als Fassadenputzer, ging öfters in die Moschee, verzockte viel Geld im Casino. Der Mazedonier stammt aus einer ordentlichen, gläubigen Familie, sein Vater war erst in Mekka. Die Spielsucht führte auch immer wieder zu Streit zwischen ihm und Gattin Zhemire (32). Erst am Anfang Jänner hatte er sie bedroht und ein Betretungsverbot erhalten. Sie wollte ihn offenbar endgültig in die Wüste schicken – ihr Todesurteil.

Wie viel Zorn und Aggression in Xhemajl „Xhemo“ M. steckt, untermauert der gestrige Obuktionsbefund: Als die 32-Jährige ihn am Parkplatz abblitzen hatte lassen, rammte er ihr einen Dolch elf Mal in den Oberkörper, einmal davon in den Kopf. Die beiden Kinder (Anm.: der ältere spielt Fussball im Verein, das jüngere Kind ist schwer krank) sind bei Verwandten.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)