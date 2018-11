Keine Subvention: Tierpark startet Crowdfunding

Eine große Spendenaktion startete jetzt in Waidhofen an der Ybbs: Wie berichtet, will der Gemeinderat sämtliche Subventionen und Haftungen für den Naturpark Buchenberg streichen, nachdem eine Luchsmama und ihr Junges ausgebüxt waren.

Betreiber Andreas Plachy bangt nun um die Existenz seines Tierparks, ohne die Finanzspritze der Stadt könne man die Vierbeiner unmöglich über den Winter bringen.

"Pro Tier 200 Euro zum Überwintern"

Da offenbar nach wie vor kein Kompromiss geschlossen werden konnte, startete der Naturpark jetzt eine große Crowdfunding-Kampagne. "Die 300 Tiere des Natur- und Abenteuerpark Buchenberg brauchen auch über den Winter Futter, eine Infrastruktur wie intakte Gehege, Strom, Wasser, Heizung ...

und Betreuung durch Tierpfleger und Tierärzte. In den Wintermonaten gibt es kaum Einkommen im Park um auch nur annähernd diese Kosten aufbringen zu können. Diese benötigten, rund 60.000 Euro wurden durch einen Kontokorrentrahmen vorfinanziert, für dessen Deckung die Stadt Waidhofen/Ybbs garantiert hat. Pro Tier brauchen wir 200 Euro zum Überwintern.

Bitte retten Sie mit Ihrer Unterstützung so viele Tiere als möglich

und unterstützen Sie uns dabei, den Tierpark für Waidhofen weiter führen zu können", heißt es auf der Website.

(nit)