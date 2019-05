Kleiner Bub verbrüht: Vor Ort in Tiefschlaf versetzt

Schwerer Unfall in Ferschnitz (Bezirk Amstetten) am Sonntagmorgen: Ein kleiner Bub erlitt schwere Verbrühungen. Das dreijährige Kind wurde durch einen Rotkreuz-Notarzt aus Amstetten noch am Unglücksort erstversorgt und in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt.

Anschließend wurde der Kleine per ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 2 aus Gneixendorf (Krems) ins Wiener SMZ-Ost Spital geflogen, wo er nun auf der Kinderintensiv-Station behandelt wird. Die Verletzungen des Kindes sind laut ersten Informationen schwer, der Bub soll aber stabil sein.



(Lie)