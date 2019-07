Kleinkind (1) stürzt aus Fenster und liegt im Koma

Das Kleinkind, ein etwa eineinhalbjähriges Mädchen, spielte am Samstag mit seiner großen Schwester (4) in einer Wohnung in Gutenbrunn. Die Eltern hatten gegen 8 Uhr das Fenster des Zimmers zum Lüften geöffnet, wenig später hörten sie Schreie des älteren Mädchens. Beim Nachsehen war das Fliegengitter des Fensters gebrochen und das Kleinkind rund vier Meter in die Garageneinfahrt des Hauses abgestürzt.

Das schwerverletzte Kleinkind wurde sofort mit dem Rettungshubschrauber wurde es ins Sozialmedizinische Zentrum Ost nach Wien geflogen, wo es aufgrund der schweren Verletzungen ins künstliche Koma versetzt werden musste. Die geschockten Eltern des Mädchens konnten zum Unglück bisher noch nicht einvernommen werden.

Erst kürzlich stürzte in Wien ein Baby aus einem Fenster in den Tod. Ein erst zehn Monate alter Bub stieg im 15. Wiener Gemeindebezirk, während seine Eltern im selben Raum schliefen, unbemerkt über die Couchlehne auf das Fensterbrett und fiel von dort durch das Fliegengitter, das der Belastung nicht standgehalten hatte. Das Baby dürfte laut amtsärztlicher Einschätzung sofort tot gewesen sein.

(rfi)