Knackt Gaby Waltner aus NÖ die Millionen?

Hochspannung pur bei Armin Assingers „Millionenshow“! Am Montag, 24. Juni 2019, um 20.15 Uhr in ORF 2 wird Gaby Waltner die Millionenfrage gestellt.

Wolfgang Fercher aus Villach in Kärnten, Jennifer Hirschmann aus Riegersburg in der Steiermark, Showmaster Armin Assinger, Gaby Waltner aus Hornsburg in Niederösterreich und Thomas Haller aus Oberperfuss in Tirol sind am Montag um 20.15 Uhr in ORF 2 bei der Sendung dabei. (Bild: ORF/Thomas Jantzen)