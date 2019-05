Kobra-Alarm in Wien und Niederösterreich

Am Freitagnachmittag ging eine Frau spazieren, sah in Stammersdorf (Wien, an der Grenze zu NÖ) eine Schlange und fotografierte diese. Die Frau dachte sich nicht viel dabei, erst am Sonntag ging sie zur Polizei. Die Exekutive informierte den Amtstierarzt und die Bezirkshauptmannschaft Tulln, in der Folge wurden auch die Wiener Behörden informiert.

Antivenim im AKH?

Der Amtstierarzt hatte einen Verdacht, die Fotos wurden schließlich "Schlangenpapst" Georg Jachan gezeigt. Der renommierte Reptilienexperte sagt: "Es könnte ein indische Kobra, eine taiwanesische Speikobra oder eine Monokel-Kobra sein." Auch das AKH Wien wurde vorgewarnt. "Das Problem ist bei diesen drei Kobras, dass man im Falle eines Bisses, drei unterschiedliche Gegenserums braucht. Das Antivenin für einen Biss der indischen Kobra ist fix im AKH, bei den anderen beiden bin ich nicht sicher."

Die Kobra hat laut Jachan jetzt in der warmen Jahreszeit einen Bewegungsradius von mehreren Kilometern. "Bis zum ersten Frost überlebt sie." Aber "Mr. Rattlesnake" ruft zur Besonnenheit auf: "Es ist ja noch nicht mal fix, ob es eine Kobra ist. Selbst wenn, die Tiere sind nicht aggressiv. Wenn man das Tier sieht, bitte nicht töten, sondern normal verhalten und die Polizei oder BH informieren."

