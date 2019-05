Kogler nach Brüssel: Neue Grünen-Chefin Krismer?

Einst vom Heiligen Land Tirol nach NÖ übersiedelt, sitzt Helga Krismer, Chefin der Grünen Niederösterreich, seit über 16 Jahren im nö. Landtag (Anm.: seit April 2003) und klopft Politikern aller Couleur auf die Finger.

Umfrage Wen wählen Sie bei der EU-Wahl? ÖVP.

SPÖ.

FPÖ.

Grüne.

NEOS.

KPÖ.

EUROPA (Liste Jetzt bzw. ehem. Liste Pilz).

Ich wähle ungültig oder gar nicht.

Ich darf (noch) nicht wählen.

Die streitbare Veterinärmedizinerin soll Bundessprecher Werner Kogler nach der EU-Wahl beerben. "Falls Kogler nach Brüssel geht. Von den Stimmen her wird es sich ausgehen, aber ob der Grüne Bundessprecher wirklich nach Brüssel will, ist eine andere Frage", so ein Insider.

Das sagt Helga Krismer



Helga Krismer wollte einen Wechsel bzw. Aufstieg zu den Bundes-Grünen weder dementieren noch bestätigen: "Wer will mich aus NÖ schon wieder weghaben bzw. wem wurde ich schon wieder unangenehm? Ernsthaft: Aus heutiger Sicht stehen die Grünen vor einer sehr wichtigen Wahl am 26. Mai. Dann ab Montag, 27. Mai, treten wir alle zusammen und beraten."

Helga Krismer sitzt seit 2003 im nö. Landtag, ist seit 2010 Vizebürgermeisterin von Baden (Anm: in einer Koalition mit der VP Baden und Neos Baden). Im Landtagswahlkampf 2018 warb Krismer als „Jedi-Ritter“ gegen die schwarze Macht (Anm.: Helga Krismer war Prinzessin Lea) – Disney prüfte eine Urheberrechtsverletzung ("Heute" berichtete).

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)