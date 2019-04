Lungenstich für Mann (39): Polizei fahndet nach Duo

Blutige Auseinandersetzung am Europaplatz in der niederösterreichischen Landeshauptstadt am Freitagabend: Ein Tschetschene (39) wurde gegen 20 Uhr von zwei Männern attackiert, im Rücken- bzw. Achselbereich mit einem Messer verletzt. Doch der 39-Jährige steckte den Lungenstich anfangs weg, ging sogar noch in ein Lokal, wurde erst zwei Stunden später ins Landesklinikum St. Pölten eingeliefert und sofort operiert. Die Operation verlief gut, das Opfer ist außer Lebensgefahr.

Fix ist laut Polizei nur: Es waren zwei, vermutlich ausländische, Täter. Ein Zeuge sagte aus, dass es sich um Afghanen handle, sagte aber auch, die Verdächtigen vermutlich nicht wieder zu erkennen. Die Polizei suchte nach der Bluttat den Bereich rund um den Europaplatz ab, auch mit Suchhunden. Doch eine Tatwaffe oder verwertbare Spuren wurden bis dato nicht gefunden.

Erste vage Hinweise führten die Ermittler in die Drogenszene. Ein Ermittler: "Viel später hätte das Opfer nicht operiert werden dürfen. Die Ermittlungen laufen." Eventuell kann der Verletzte bereits am Sonntag von der Polizei einvernommen werden.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)