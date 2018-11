Mann überfiel Supermarkt in Halloween-Kostüm

Überfall in Wr. Neustadt am Mittwochabend: Gegen 20 Uhr kam es zu einem Raubüberfall im Halloween-Outfit in einem Supermarkt im Cityzentrum.

Ein Unbekannter zückte ein Messer und bedrohte eine Angestellte mit der Waffe, forderte, Geld in seinen mitgebrachten Rucksack zu packen.

Die Mitarbeiterin leistete Folge, stopfte Bargeld in noch unbekannter Höhe in den Rucksack, der Täter ergriff mit Rucksack und Beute die Flucht.

Ein Zeuge (32), der den Überfall beobachtet hatte, verfolgte den Unbekannten im Halloween-Kostüm, bei der Flucht zu Fuß warf dieser den Rucksack samt der Beute weg, der Täter selbst konnte jedoch entkommen. Die Flucht spielte sich im Bereich Domplatz und Herrengasse ab. Hier warf der Unbekannte auch seinen schwarzen Umhang und den Rucksack weg.

Die Ermittlungen nach dem Halloween-Mann (verkleidet mit Umhang und weißer, totenkopfähnlicher Maske) laufen, eine Intensivfahndung im Wr. Neustädter Stadtzentrum blieb erfolglos.

Täterbeschreibung:

Gesucht wird ein Mann, ca. 20 Jahre alt, etwa 180 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Hose, schwarzen Turnschuhen mit auffallenden weißer Sohle und schwarzem Umhang. Er war maskiert mit einer weißen totenkopfähnlichen Halloween-Maske und einem Messer bewaffnet.

Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an unter der Telefonnummer 059133-37-3333, erbeten.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wes)