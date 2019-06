Messerangriff am Bahnhof: 19-Jähriger in Haft

Heikle Situation am Bahnhof Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) am Samstag: Ein 19-Jähriger zückte ein Springmesser und ging damit auf fünf Bekannte los. Eine junge Frau rief schließlich die Polizei. Die Exekutive suchte den 19-jährigen Österreicher zuerst am Bahnhof und dann in dessen Wohnung. Doch der Teenager war weg.

Die Beamten konnten den Verdächtigen schließlich in dessen Auto stoppen. Im Wagen des 19-Jährigen stellten die Polizisten auch noch eine Softgun sicher. Verletzt wurde niemand.

Morgen Haftverhandlung

Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Der junge Mann soll zuvor von seinen Bekannten via Social Media und Handy gehänselt worden sein. Die Staatsanwaltschaft leitete schließlich ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des versuchten Mordes ein.

Strafrechtsspezialist Florain Höllwarth verteidigt den 19-Jährigen: "Morgen findet in Korneuburg die Haftverhandlung statt. Ich werde versuchen, meinen Mandanten so schnell wie möglich aus der Haft zu holen." Für den 19-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.

