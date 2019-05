Messerstecherei: Mann wurde schwer verletzt

Blutige Auseinandersetzung am Mittwoch bei einer größeren Tankstelle an der Mariazeller Straße in der niederösterreichischen Landeshauptstadt: Mehrere Männer waren in Streit geraten, ein Mann stach mit einem Messer auf einen Kontrahenten ein. Das Opfer erlitt laut ersten Informationen mehrere Stichwunden, wurde notärztlich versorgt und ins Universitäts-Krankenhaus St. Pölten gebracht. Der verdächtige Angreifer und ein mutmaßlicher Komplize flüchteten mit einem 1er BMW, wurden aber vor 15 Uhr in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten-Land) angehalten und vorläufig festgenommen.

Auslöser des Streites bzw. ein Motiv ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen der Exekutive laufen. Raimund Schwaigerlehner von der Polizei Niederösterreich: "Die Ermittlungen laufen, die beiden Verdächtigen werden jetzt nach St. Pölten gebracht und einvernommen."

